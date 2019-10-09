10.000 مشجع في الموعد

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

أكد فهد المنصوري الشهيربـ«فالودة» رئيس رابطة مشجعي منتخبنا الوطني، أن هناك اجتماعات دارت بين الرابطة وبين روابط الأندية بالدولة للحشد الجماهيري لمباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره الإندونيسي غداً بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، وذلك بعد السماح للجمهور بالحضور، وقال «فالودة»: «وجدنا تجاوباً كبيراً من قبل روابط المشجعين وكذلك اتحاد الكرة بتوفير كافة احتياجات الجمهور في المباراة، ولدينا خطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة بهدف الوصول إلى حضور 10 آلاف مشجع في لقاء إندونيسيا، وهذا رقم جيد خصوصاً بعد النتائج التي حققها الأبيض في كأس آسيا وأثرت سلباً على الجمهور، ونعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأندية لتوفير حافلات بكافة إمارات الدولة».

ويلتقي منتخبنا الوطني بنظيره منتخب إندونيسيا غداً على استاد آل مكتوم في نادي النصر، في إطار مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ويغادر بعدها المنتخب للقاء منتخب تايلاند في بانكوك 15 الجاري.

تجمع الجمهور

وقال رئيس رابطة مشجعي منتخب الإمارات: ندرس حالياً فكرة «التيفو» ولدينا الوقت لصنعه، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على التشجيع طوال 90 دقيقة، و«التيفو» مجرد رسالة يرسلها الجمهور للاعبين.

وأضاف: «سيتم توفير الأعلام والشالات للجمهور، ونتطلع إلى حضور الجمهور ومساندة الأبيض، تم تحديد أماكن جلوس رابطة مشجعي المنتخب في منتصف الملعب الجهة المقابلة للمنصة الرئيسية، ومن المقرر أن تتجمع الجماهير من إمارات الدولة في مواقف نادي الوصل حيث يتم نقلها عن طريق باصات إلى ملعب نادي النصر، نظراً لقلة المواقف بملعب المباراة».

تشجيع

ومن جانبه قال حريز المنهالي رئيس جمعية بني ياس: لا نحتاج إلى دعوة لدعم منتخبنا الوطني بل دعم «الأبيض» واجب وطني على الجميع، قمت بالحجز من الآن للمباراة التالية التي ستجمع منتخبنا بنظيره التايلاندي في بانكوك 15 أكتوبر الجاري.

وأضاف: نعمل على حشد جمهور السماوي الذي ابدى تجاوباً كبيراً، وهناك اجتماعات عقدت مع اتحاد كرة القدم للتنسيق بين روابط المشجعين، بدأنا دعوة الجميع للحضور وقمنا بزيارة المجالس، ولابد من دعم «الأبيض» لتحقيق الفوز.