عقلية ألمانية في «السماوي»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

يعمل الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس بهدوء لنقل التجربة الألمانية إلى قلعة السماوي عبر خطة مدعومة من قيادات النادي ببناء فريق المستقبل في 3 سنوات ليكون بعدها قادراً على التتويج بلقب دوري الخليج العربي.

ويؤمن المدرب صاحب التجارب الثرية، بأنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم مع البناء والصبر والدعم، مستفيداً من تجربة خاضها في بداية مشواره الكروي ببلاده مع نادي «بوروسيا مونشنغلادباخ» قبل 51 عاماً عندما انضم إليه لاعباً في سن الـ18 مع مجموعة من اللاعبين صغار السن. ولا يزال شايفر يتذكر الدعم الذي وجده من الرئيس والمدرب في ذلك الوقت حيث توجوا بعد 3 سنوات بلقب الدوري الألماني.

ويرى شايفر أن الأجواء مهيأة داخل السماوي لتكرار التجربة بسبب إيمان القيادة العليا للنادي والإدارة بذات الفكرة، وأثق أن مستوى الفريق الذي لفت الأنظار مع بداية الموسم الحالي سيكون أفضل بكثير في الموسم القادم وسيتقدم بقوة حتى يحقق أهدافه.