«الانضباط» توقف سرور و«بيليه» والكعبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي إيقاف لاعب منتخبنا الوطني والشارقة ماجد سرور إلى حين صدور قرار نهائي من اللجنة بعد الاستماع إلى اللاعب خلال الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل.

وستقوم اللجنة بالاستماع إلى أقوال اللاعب، بعد اطلاعها في جلسة أمس على التقرير المرفوع من مدير المنتخب الأول عن المخالفة التي ارتكبها اللاعب خلال المعسكر حسب اللوائح الخاصة بالمنتخب. كما قررت معاقبة لاعبي المنتخب الأولمبي ونادي شباب الأهلي محمد جمعة «بيليه» وعبدالعزيز الكعبي، بالإيقاف مباراة واحدة مع ناديهما وتغريم كل منهما 75 ألف درهم بعد رفضهما السفر مع المنتخب الأولمبي إلى سنغافورة.

من جهة أخرى اطلعت اللجنة على تقرير من مراقب مباراة الفجيرة وخورفكان في دوري الخليج العربي حيث تم تبادل رمي عبوات المياه بين جماهير الناديين، وبناء عليه تقرر توجيه إنذار لكلا الناديين وتغريم كل منهما 50 ألف درهم.

كما وقعت اللجنة عقوبة لفت نظر وغرامة ألف درهم على لاعب الوحدة الأرجنتيني تيغالي لرفعه قميصاً عليه صور بعد تسجيله هدفاً في مرمى بني ياس.