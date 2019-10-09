اتحاد الكرة يقر «عمومية» في ديسمبر

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أقر مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة جمعية عمومية غير عادية في ديسمبر المقبل، على أن يتم خلالها، انتخاب لجنة للإشراف على الانتخابات وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.

كما قرر المجلس خلال اجتماعه أمس في نادي الوصل برئاسة المهندس مروان بن غليطة اعتماد آليه تراخيص أندية الدرجة الأولى، والتي سيتم تطبيقها بداية من الموسم الجاري ولمدة 3 مواسم تستكمل خلالها الأندية كافة المعايير المفروضة لتكون جاهزة مع حلول عام 2022، حيث يهدف المشروع لسد الفجوة بين المحترفين والهواة، كما ناقش المجلس اعتماد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية، والبالغ عددها 10 فرق، واعتماد اللوائح المنظمة للدوري الذي سينطلق نوفمبر المقبل.

ومن جانبه أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن المجلس ناقش استعدادات المنتخب الوطني، لمباراة إندونيسيا. وناقش المجلس أموراً خاصة بلجنة الحكام، حيث تم اعتماد مقيمي القائمة الدولية للموسم الجديد، واعتماد الحكام للمراحل السنية، واعتماد نتائج دورة الحكام المستجدين الإناث.