الانضباط توقف ماجد سرور لأجل غير مسمى

المصدر: دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي إيقاف لاعب منتخبنا الوطني ولاعب الشارقة ماجد سرور لحين صدور قرار نهائي من اللجنة بعد الإستماع الى اللاعب خلال الجلسة القادمة يوم الثلاثاء المقبل.

وستقوم اللجنة خلال الجلسة المقبلة بالاستماع إلى أقوال اللاعب، بعد إطلاعها في جلسة أمس على التقرير المرفوع من مدير المنتخب الأول عن المخالفة التي ارتكبها اللاعب خلال المعسكر للوائح الخاصة بالمنتخب.

كما قررت معاقبة لاعبا المنتخب الاولمبي ونادي شباب الأهلي محمد جمعه "بيليه" وعبد العزيز الكعبي، بالإيقاف مباراة واحدة مع ناديهما وتغريم كل منهما 75 ألف درهم بعد رفضهما السفر مع المنتخب الأولمبي إلى سنغافورة.

وصرح المستشار حمدان رشود الزيودي نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي بأن اللجنة اطلعت على تقرير من مراقب مباراة الفجيرة وخورفكان في دوري الخليج العربي حيث تم تبادل رمي عبوات المياه بين جماهير الناديين، وبناء عليه تقرر توجيه إنذار لكلا الناديين وتغريم كل منهما 50 ألف درهم.

كما تقرر تغريم نادي الفجيرة 35 ألف درهم بسبب حصول لاعبيه تحت 21 سنة على 7 إنذارات.

كما وقعت اللجنة عقوبة لفت نظر وغرامة ألف درهم على لاعب الوحدة الأرجنتيني تيغالي لرفعه قميص عليه صور بعد تسجيله هدفا في مرمى بني ياس.

ووجهت اللجنة إنذارا لناديي الوصل وخورفكان بسبب عدم اصطحاب طبيب مع فريق تحت 21 سنة خلال الجولة الماضية، وإنذار نادي الظفرة وتغريمه ألف درهم لعدم اصطحابه طبيباً وإدارياً في نفس المسابقة وإيقاف لاعب العين عبد الرحمن طاهر الرميثي (مسابقة 14 سنة) 4 مباريات والغرامة ألفي درهم لاعتدائه على لاعب بني ياس دون كرة، كما تم توجيه عقوبة الإنذار وغرامة 10 الاف درهم لنزول جماهير العين إلى أرضية الملعب.