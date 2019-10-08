تيغالي سنة سابعة «عنابي»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تبحث أنديتنا دائماً خلال فترتي التعاقد الصيفي والشتوي، عن الجديد من صفقات اللاعبين المميزة، وتكون التغييرات الأكبر على صعيد اللاعبين الأجانب، والذي يكون تميزهم عادة أحد أهم عوامل ترجيح الكفة وحسم الألقاب، ومن هنا تسعى أنديتنا إلى التعاقد مع الأفضل، وعندما تعثر عليه، لا يكون التفريط فيه سهلاً، ولذا نرى لاعبين أجانب في الموسم الحالي 2019-2020، لا يزالون يمتعون جماهير الكرة بفصول من مهارات الساحرة المستديرة، رغم مرور سنوات طويلة لهم مع الكرة الإماراتية.

يعتلي الأرجنتيني سبستيان تيغالي، قائمة اللاعبين الأكثر تواجداً في الدوري الإماراتي، مع دخوله الموسم السابع مع الوحدة «العنابي»، والذي تعاقد معه بداية من موسم 2013-2014، قادماً من نادي الشباب السعودي، في صفقة قدرت وقتها بقيمة 3.4 ملايين دولار، وتعجب البعض من إتمامها وقتها، لأن تيجالي كان قد توج هدافاً للدوري السعودي برصيد 19 هدفاً، وسجل 4 أهداف في دوري أبطال آسيا، بل وصل إجمالي أهدافه إلى 59 هدفاً خلال ثلاث سنوات بداية من عام 2010، ولعب فيها مع الاتفاق قبل الانتقال إلى الشباب.

يتنافس 3 لاعبين مع تيغالي على لقب «عميد اللاعبين الأجانب» بفارق موسم واحد، وهم البرازيليان كايو كانيدو وفابيو دي ليما والمولدوفي لوفانور، وكل منهم يصل عمره في ملاعب الإمارات إلى 6 مواسم في هذا الموسم، إذ كانت بداية كايو مع الوصل في موسم 2014-2015، قادماً من نادي إنترناسيونال البرازيلي، وقام الوصل باستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، ثم قام بالتعاقد معه بشكل نهائي لمدة 5 سنوات، بعد تألقه في صفوفه خلال فترة الإعارة، ثم انتقل إلى العين خلال فترة القيد الصيفي الأخيرة.

فيما بدأ فابيو دي ليما، مع الوصل في موسم 2014-2015، قادماً من نادي أتلتيكو غويانينسي البرازيلي على سبيل الإعارة، وقدرت الصفقة وقتها بـ 700 ألف دولار، قبل أن يقوم الوصل بالتعاقد مع اللاعب أيضاً، لمدة 5 سنوات، كما أن لوفانور، يصل مع شباب الأهلي إلى موسمه السادس، بعدما ظهر للمرة الأولى في دورينا موسم 2014-2015.

يقترب الكوري الجنوبي شانج واو ريم، من رباعي القمة، بوصوله إلى الموسم الخامس مع الوحدة، والذي بدأ مشواره معه موسم 2015-2016، قادماً من نادي أولسان هيونداي الكوري، في حين، يصل المجري بالازس جوجاك، إلى موسمه الرابع في دورينا، بعدما بدأ مع الوحدة موسم 2016-2017، والذي تعاقد معه في صفقة انتقال حر، وعقب رحيله من الوحدة، انتقل إلى صفوف اتحاد كلباء في سبتمبر 2018، ليواصل عطاءه والظهور في دوري الخليج العربي.