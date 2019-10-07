عودة جمال تبهج العيناوية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أثار ظهور لاعب متوسط ميدان العين محمد جمال، في تدريبات الفريق اليوم ردود فعل مبهجة لدي جمهور العين، بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وتداول أنصار الفريق بتويتر صورة اللاعب خلال التدريب مع قلوب بنفسجية احتفاء بعودته.

وتعاقد العين مع جمال (25 عاما) لمدة أربع سنوات في يونيو الماضي قادما من نادي الجزيرة، ويترقب العيناوية الظهور الأول له مع الفريق في استحقاقاته المقبلة بداية من مباراة النصر المقررة بإستاد هزاع بن زايد، يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، وذلك بعد أن قيده النادي رسمياً في قائمته باتحاد الكرة في فترة التسجيلات الأخيرة، وأكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للعين أن جمال يتمتع بقدرات عالية ويحتاجه الفريق بشدة خلال الفترة المقبلة.