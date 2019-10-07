إلغاء البطاقة الحمراء للاعب عجمان الشحي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قررت لجنة مراجعة البطاقات في اتحاد كرة القدم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب فريق عجمان محمد أحمد الشحي في مباراة فريقه مع الوصل ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

جاء ذلك رداً على استئناف نادي عجمان فيما يخص قرار الحكم الخاص بطرد اللاعب الشحي بالبطاقة الحمراء المباشرة في المباراة المذكورة، وبهذا القرار سيكون اللاعب محمد الشحي جاهزاً للمشاركة في مباراة عجمان مع مضيفه الظفرة في الجولة الرابعة من الدوري.

ويستأنف عجمان تدريباته مساء الاثنين بعد راحة قصيرة امتدت 48 ساعة منحها المدير الفني أيمن الرمادي للاعبين عقب الفوز على الوصل بهدف.