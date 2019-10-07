بعد 3 جولات.. الدوري في سبات

المصدر: دبي - علي شدهان

بعد 3 جولات فقط، دخل دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، مرحلة السبات الأول أو الحلقة الأولى من مسلسل التوقفات التي غالباً ما تقطع صلة الارتباط بين مباريات البطولة الأهم ومختلف الأطراف التي تعنيها المسابقة.

ارتباط الأبيض

ويأتي السبات أو التوقف الأول للدوري نتيجة ارتباط المنتخب الوطني بالتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023، وحتمية تفرغ اللاعبين الدوليين مع الأبيض الإماراتي في مهمته الخارجية، ما يعني التوقف الحتمي للدوري.

أسباب ومبررات

وبغض النظر عن السبب أو الأسباب، فإنه من الطبيعي أن تُفرز أي حالة سبات أو توقف لبطولة الدوري، رأيين اثنين، الأول يرى التوقف إيجابياً، معللاً ذلك بمبررات يثق بقوتها، والثاني يجد العكس، وله أيضاً مبرراته وحججه التي يدافع عنها بكل قوة.

مجمل الرأيين

ومن مجمل الرأيين، يمكن الخروج بخلاصة «توافقية» تتلخص في أن سبات أو توقف الدوري، يمثل فرصة سانحة لترتيب ومراجعة أوراق فرق البطولة، خصوصاً تلك التي تعرضت لعثرات وهزات و«مطبات» في الجولات الثلاث الماضية، أملاً بأن تكون الانطلاقة في الجولة الرابعة يومي 18 و19 الجاري، أقوى وأكثر إقناعاً لجماهير تلك الفرق.

محصلة الجولة

وبالعودة إلى المحصلة في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، فإن فريق الشارقة اعتلى وباستحقاق قمة الترتيب العام لفرق البطولة بالعلامة الكاملة 9 من 9 بعد فوزه الثمين على ضيفه العين بثلاثة أهداف لهدفين، تاركاً المركز الثاني لشباب الأهلي برصيد 7 نقاط إثر تعادله السلبي مع مضيفه الجزيرة.

المدرب العربي

وتقدم عجمان بجدارة إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه المثير على ضيفه الوصل بهدف دون رد، ليثبت مدربه المصري ايمن الرمادي صحة أن «المدرب العربي يُطرب»، وأنه الأفضل للكثير من فرق الدوري، خصوصاً تلك البعيدة إلى حد ما عن دائرة الصراع على درع البطولة.

العين رابعاً

واحتل العين المركز الرابع بـ 6 نقاط بعد خسارته أمام مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف لهدفين، فيما حل الفجيرة خامساً بذات الرصيد بعد فوزه على ضيفه خورفكان بهدفين لهدف، تاركاً المركز السادس لبني ياس برصيد 5 نقاط بعد فوزه المثير على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف لثلاثة، فيما حل الجزيرة سابعاً بـ 4 نقاط بعد تعادله سلبياً مع ضيفه شباب الأهلي، وجاء الظفرة ثامناً بـ 4 نقاط بعد فوزه على مضيفه النصر بهدفين لهدف، فيما بدأ حتا مشوار حصد النقاط بفوزه الثمين على ضيفه اتحاد كلباء بهدف وحيد، رافعاً رصيده إلى النقطة الرابعة، محتلاً المركز التاسع.

الوحدة عاشراً

وجاء الوحدة في المركز العاشر بـ 3 نقاط بعد خسارته أمام مضيفه بني ياس بأربعة أهداف لثلاثة، فيما جاء خورفكان في المركز 11 بنقطة يتيمة إثر خسارته أمام مضيفه الفجيرة بهدفين لهدف، وحل النصر في المركز 12 بذات الرصيد بعد خسارته أمام ضيفه الظفرة بهدفين لهدف، وجاء الوصل في المركز 13 بنقطة وحيدة بعد هزيمته بهدف وحيد أمام مضيفه عجمان، فيما واصل اتحاد كلباء تواجده في المركز 14 الأخير بدون رصيد بعد خسارته أمام مضيفه حتا بهدف دون رد.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، فرض النجم الإسباني بيدرو كوندي محترف فريق بني ياس أفضليته بعدما سجل أول «سوبر هاتريك» في دوري هذا الموسم، وقاد فريقه السماوي إلى الفوز العريض على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف لثلاثة، ودوره البارز والمؤثر جدا في حصد بني ياس نقاط المباراة، والتقدم إلى المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

قمة مثيرة

وكرس الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أفضليته المطلقة بعدما نجح في قيادة فريقه إلى فوز ثمين على ضيفه العين بثلاثة أهداف لهدفين في قمة مثيرة أثبت فيها العنبري أنه «واثق الخطوة» مع فريق يضم في تشكيلته الأساسية النجم الإيطالي إيغور كورنادو الذي «تفنن» وللجولة الثالثة على التوالي، في كيفية إبهار وسحر عشاق الساحرة المستديرة بعدما سجل هدفين وصنع الثالث في الدقائق العشر الأخيرة من زمن المباراة.

نخبة نجوم

وأسفرت الجولة عن نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيلة المثالية للجولة، وهم فهد الضنحاني حارس مرمى بني ياس، لحراسة المرمى، وللدفاع، عبدالله غانم «الشارقة» وخليفة الحمادي «الجزيرة» ومحمد يعقوب «عجمان» ووليد اليماحي «عجمان»، وللوسط، يحيى نادر «العين» ومحمد عبدالرحمن «العين» وغابرييل «الفجيرة» وإيغور كورنادو «الشارقة»، وللهجوم، بيدرو كوندي «بني ياس» ولابا (العين).

الجولة الرابعة

اتحاد كلباء - الفجيرة 18 أكتوبر

الظفرة - عجمان 18 أكتوبر

العين - حتا 19 أكتوبر

الوحدة - النصر 19 أكتوبر

شباب الأهلي - بني ياس 19 أكتوبر

خورفكان - الجزيرة 19 أكتوبر

الوصل - الشارقة 19 أكتوبر

الجولة الثالثة

النصر والظفرة 1-2

الجزيرة وشباب الأهلي 0-0

حتا واتحاد كلباء 1-0

الشارقة والعين 3-2

عجمان والوصل 1-0

الفجيرة وخورفكان 2-1

بني ياس والوحدة 4-3