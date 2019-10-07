محمد النعيمي: عجمان نموذج مثالي في الإدارة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أرجع محمد سعيد النعيمي لاعب وأمين السر العام الأسبق لنادي عجمان، الاستقرار الذي يعيشه النادي، ونجاحات فريق كرة القدم على وجه الخصوص، للعمل الإداري الحصيف الذي يخطط له الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، وينفذه بدقة مجلس الإدارة، برئاسة خليفة الجرمن، وفريق عمله بقيادة عبد الله الظاهري أمين السر العام، مشرف فريق الكرة، وقال النعيمي في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، إن عجمان يقدم نموذجاً مثالياً في الإدارة الاحترافية لكرة القدم، لكونه يُكيِف إمكاناته وفقاً للمتطلبات، وانعكس ذلك في المستوى والنتائج التي حققها الفريق في انطلاقة دوري الخليج العربي.

وقال النعيمي إن تحقيق النجاح في عالم الاحتراف، ليس فقط برصد الميزانيات العالية فقط، بل بالتخطيط السليم وحسن إدارة الأمور في تكييف الإمكانات بشكل سليم، وهذا ما تفعله إدارة نادي عجمان، التي ظلت تعمل في هدوء، وتجهز فريق كرة القدم، بما يحقق الأهداف المنشودة للنادي.

عمل

وأوضح أن تقدم الفريق للمركز الثالث في الترتيب العام للدوري، وحصوله على 7 نقاط من 3 مباريات، يعكس حجم العمل الذي تم خلال التحضير للموسم الحالي، ويبرهن أن النتائج في 3 مباريات على التوالي، لم تكن محض صدفة، أو على سبيل المفاجأة، فالفريق كان قريباً من حصد العلامة الكاملة في المباريات الثلاث، لولا أن بني ياس خطف منه نقطة التعادل في أول مباراة، برغم أن عجمان خاض المباراة خارج ملعبه، وبعدها نجح الفريق في إظهار بصمته بكل قوة، بفوزه العريض على النصر «3-1»، ثم الفوز بهدف على الوصل بعشرة لاعبين في مباراة لا تُنسى، أكملها عجمان لأكثر من 80 دقيقة بعشرة لاعبين.

قرار

ووصف محمد سعيد النعيمي، قرار الإدارة في الساعات الأخيرة لغلق فترة الانتقالات بـ «ضربة معلم»، مشيراً إلى أن تغيير المحترف النيجيري جودوين مينشا، فرضته ظروف الإصابة التي أثرت في ظهور اللاعب بمستواه المعروف، وهو من اللاعبين الجيدين، الذين أحسنت الإدارة التعاقد معهم، ولكن للضرورة أحكام، فتم التفكير في استبداله مع الاحتفاظ به في القائمة، وخلال وقت وجيز لا يتعدى اليومين، نجحت إدارة النادي في اختيار اللاعب المناسب، وفي التفاوض مع نادي الشباب السعودي، الذي وافق على إعارة لاعبه الغامبي أبو بكر تراولي، وثبت للجميع من أول مباراة، أن الاختيار كان مثالياً لهذا اللاعب، وفي التوقيت المناسب.

وأثنى محمد سعيد النعيمي على الروح التي يتعامل بها لاعبو الفريق، ودور الجهاز الفني، بقيادة المدرب أيمن الرمادي، وقال إن استمرار الرمادي للموسم الرابع على التوالي، جزء من النجاح الذي يُحسب لمجلس الإدارة، فالاستقرار يتطلب تكامل جميع الأدوار، بما فيها المحافظة على الجهاز الفني.

وأشار النعيمي في ختام حديثه، إلى أن مشوار الدوري طويل، والإشادة والثناء مستحقة، نظير العمل الذي تم، والمطلوب المحافظة على هذا المستوى بذات الجدية والحماس، حتى يحقق الفريق أفضل مما حققه الموسم الماضي، في تحسين مركزه بالترتيب العام للدوري.