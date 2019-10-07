«الشيبة» يخطف الأضواء.. خسارة «الجريحين» ضربة قاسية للجماهير

المصدر: دبي - علي الظاهري

خطف الألماني وينفريد شايفر مدرب فريق بني ياس، الأضواء في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه مع الوحدة وانتهت لصالح «السماوي» بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مما قاد إلى وصول بني ياس إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط، وتركزت الأنظار على شايفر الذي تم طرده من قبل حكم المباراة علي آل علي في أول حالة طرد لمدرب في دورينا ليتابع ويصدر الأوامر من المدرجات بجانب المتفرجين.

وتداول العديد من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للمدرب وهو يتفاعل مع فريقه بجانب المشجعين، كما أشاد العديد من المتابعين بأسلوب المدرب ونجاحه في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج مميزة تمثلت بالفوز على الوحدة بعد قراءة المنافس بصورة جيدة وعدم تلقي أي خسارة منذ انطلاق قطار الدوري.

ولعل أبرز مقاطع الفيديو التي راجت في «السوشيال ميديا» في الساعات الماضية، هو تعليق المعلق عامر عبد الله على المدرب شايفر البالغ من العمر 69 عاماً ووصفه أثناء حالة الطرد وتعليقه قائلاً: «الشيبة انطرد».

كما انتشر مقطع فيديو آخر للمدرب وهو متفاعل مع فريقه ويحاول أحد الجماهير الاقتراب منه لالتقاط صورة «سلفي» ليبتعد المدرب نظراً لانشغاله بمتابعة اللحظات الحاسمة والأخيرة من عمر المباراة التي استطاع فريقه خطف فوز ثمين بعد تحويل ضربة جزاء ضدهم إلى هجمة مرتدة أثمرت عن تسجيل هدف الفوز.

إشادة واسعة

ونال المدرب إشادة واسعة من قبل العديد من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق الكاتب والشاعر عوض بن حاسم الدرمكي في «تويتر» على مباراة «السماوي» و«العنابي» قائلاً: «أجمل مباراة هذا الموسم إلى الآن.. بني ياس مرعب، وشايفر عامل جو غير طبيعي».

وقال ياسر سالم المحلل الرياضي ولاعب منتخبنا والوحدة سابقاً: «مبروك لبني ياس وجماهيره، مبروك لكوندي بيدرو وشايفر الفوز المستحق، الأفضل تحضيراً ذهنياً وخططياً هو بني ياس، عرف كيف يسجل بأقصر الطرق، «هارد لك» لجماهيره الأوفياء، حضور قوي ومحفز جماهيرياً، لكن كالعادة فريقنا يكتب سطراً على المنافسين ويترك عشرة.. إلى متى يا «عنابي».

ونشر حساب جماهير اتحاد كلباء تغريدة دون فيها: «لمسات المدرب المخضرم شايفر واضحة مع فريق بني ياس، لعبة جميلة لا تشاهد إلا في الدوريات الأوروبية، فريق يضيع ضربة جزاء كانت ستعادل النتيجة، والآخر يلعب مرتدة سريعة ليزيد الفارق.. دورينا في تطور كبير».

العين والشارقة

في مباراة أخرى، أشعلت قمة الشارقة وضيفه العين مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتهت لصالح الشارقة بثلاثة أهداف لهدفين، وأثار عدم لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو المساعد «الڤار»، حفيظة جمهور «الزعيم» الذي عبر عن غضبه تجاه إلغاء هدف العين وعدم الرجوع إلى «الڤار» للتأكد من صحة القرار.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات ساخنة لجماهير ومحبي العين، حيث نشر سلطان راشد لاعب العين ومنتخبنا الوطني وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي العين سابقاً، قائلاً: «هاردلك للزعيم العيناوي وجماهيره ومبروك للحكم»، كما أبدى لاعب العين بندر الأحبابي عدم رضاه عن قرار الحكم ونشر بعد المباراة صورة مقتبسة من المباراة تؤكد عدم وجود حالة تسلل في هدف زميله كودجو الذي تم إلغاؤه، وعلق على الصورة كاتباً: «انزين مسوين ڤار»، كما استمر انفعال الأحبابي على «تويتر» بالرد على بعض النقاد الرياضيين الذين اتهموه باللعب بطريقة فردية، وتبرير موقفه تجاه تحميل البعض له جزءاً من الخسارة.

وشهدت المباراة أجواء من الإثارة بين جمهور الفريقين، خاصة أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم العين 2-1 ليتمكن الشارقة من قلب النتيجة على ضيوفه ويعزز صدارته بالعلامة الكاملة بعد الخروج بنتيجة 3-2.

النصر والوصل

وتلقى جمهور النصر والوصل ضربة جديدة بعد الخسارة في الجولة الماضية، مما قاد إلى احتلال النصر المركز الثاني عشر، والوصل للمركز الثالث عشر وتقاسم «الجريحان» نقطة واحدة من تعادل جمعهما في انطلاقة الدوري، حيث شكلت خسارة النصر بهدفين مقابل هدف أمام الظفرة صدمة جديدة لمحبي «العميد»، فيما جاءت خسارة «الإمبراطور» من عجمان بهدف دون مقابل بمثابة ضربة قاسية، خاصة أن جمهور الفريقين كان يتمنى بداية الانتصارات في الجولة الثالثة، إلا أن النتيجة خالفت الأمنيات.