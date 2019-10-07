التاسعة مساءً.. تزعج ضيوف حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

إقامة موعد مباراة حتا وضيفه اتحاد كلباء في وقت متأخر وتحديداً في الساعة 9:15 مساءً، مصدر إزعاج للعديد من جمهور الفريق الضيف بخلاف جمهور حتا الذي أكد أن التوقيت يعتبر مناسباً خاصة في يوم الخميس، مما أدى إلى قلة عدد الحضور في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة الماضية لدوري الخليج العربي وانتهت بفوز «الإعصار» على «النمور» بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يحتضن استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، مباراتين في الدور الأول لبطولة الدوري في موعد مشابه، وهي مباراة حتا والشارقة في الجولة الخامسة التي ستقام في الساعة التاسعة ومباراة حتا وبني ياس في الساعة 8:45 ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وأكد جاسم البيرق من جمهور اتحاد كلباء، أن التوقيت غير مناسب نظراً لانتهاء المباراة في وقت متأخر نسبياً بعد الساعة 11 مساءً خاصة وأن يوم الخميس هو آخر أيام العمل الأسبوعي حتى وإن كان اليوم التالي للمباراة يصادف يوم عطلة، لافتاً إلى أن تأثير تأخير توقيت المباراة قد يؤثر على اللاعبين وليس الجمهور وحسب، نظراً لوجود مساحة زمنية كبيرة حتى موعد اللقاء مما قد يخلق حالة من التوتر لدى بعض اللاعبين.

في المقابل، أشاد عبد الله محمد من جمهور حتا، بموعد المباراة، وقال إن العديد من أهالي منطقة حتا يعملون في العاصمة أبوظبي يصل معظمهم يوم الخميس عصراً ويأخذ قسطاً من الراحة قبل التوجه إلى الملعب لمشاهدة المباراة، مشيراً إلى أن جمهور الفريق الضيف عليه عدم التقاعس أو الانزعاج من موعد المباراة، حيث يتيح الموعد المتأخر لمشجعي الفرق الأخرى البعيدة عن حتا مثل أندية أبوظبي، القدوم بكل أريحية وعدم الاستعجال في الطريق باعتبار يوم الخميس آخر أيام العمل في المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة.