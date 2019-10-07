«الساحر» إيغور يأسر قلوب مشجعي الشارقة

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أطلقت جماهير الشارقة على المحترف البرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لقب «الساحر»، للمستوى المبهر، الذي يقدمه منذ قدومه إلى نادي الشارقة قبل عام، كما قدم البعض منهم الشكر إلى إدارة النادي على صفقة إيغور، التي برهنت بلا شك على أنها مكسب للفريق. وأهدى إيغور الشارقة فوزاً ثميناً على العين، أول من أمس، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي ونجح في تحول تأخر فريقه بهدفين إلى فوز بثلاثية، بعد أن سجل هدفين وصنع الهدف الثالث في الوقت القاتل، ليضع فريقه في صدارة دوري الخليج العربي بالعلامة الكاملة منفرداً بالقمة.

يمتلك الساحر إيغور مهارات كروية خاصة جعلت بعض المحللين يطلقون عليه لقب «الهاكرز» لقدرته على اختراق دفاع الخصوم والمرور بين لاعبي خط الدفاع دون القدرة على إيقافه نظراً للسرعة التي يمتلكها وقدرته الكبيرة على المراوغة وتمرير الكرة في المكان الصحيح، وهو ما قام في لقاء العين في أكثر من جملة تكتيكية رائعة وتحركات فردية بارعة، وأداء إيغور المميز ليست بالغريب عليه، فقد سبق أن نال جائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي.

ونال إيغور نسبة 92% كونه أفضل لاعب في مباراة الشارقة والعين في «استطلاع»، أطلقته أحد حسابات جمهور الشارقة على «تويتر» بنسبة مشاركة قاربت الـ 1500 صوت، حيث ذهبت معظم الأصوات إلى كورنادو، الذي سبق أن أكد في أكثر من مناسبة أن العمل الجماعي هو ما يميز الشارقة، وهو ما يمنحه دائماً الفوز والسبب في نيل الشارقة درع دوري الخليج العربي في الموسم الماضي بالإضافة إلى كأس السوبر الموسم الجاري. خاض كورنادو مع الشارقة 29 مباراة في الموسم الماضي، محرزاً 19 هدفاً في مرمى الخصوم، بزمن لعب فعلي بلغ 2555 دقيقة.