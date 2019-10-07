اللاعب «المقيم» حديث لقاء الكبار

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شهدت قمة الجزيرة وشباب الأهلي أول لقاء بين الكبار، والتي جاءت سلبية دون أهداف، وجود المدافع البرازيلي رينير دي سوزا في قائمة بدلاء المباراة، وقد تم قيد اللاعب منذ أيام في قائمة الرديف، ويحق للاعبي الرديف المشاركة مع الفريق الأول، وهذا المشهد يعطي مدلولاً عميقاً بتنافس الأندية نحو قيد المقيمين من خارج الدولة، لا يهم إذا كان مقيداً في الفريق الأول بشكل مباشر أو مع الرديف ويتم استدعاؤه عند الحاجة، وبذلك يحق للنادي مشاركة 6 لاعبين أجانب واثنين من فئة المقيمين وفق لائحة رابطة المحترفين، وبالرغم من اكتظاظ فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة بالنجوم إلا أنه حرص على اللحاق بسباق الأندية وقيّد قبل إغلاق «الميركاتو الصيفي» البرازيليين برونو دي أوليفيرا «مهاجم»، ورينير سوزا «مدافع» للاستفادة من خدماتهما في الرديف والفريق الأول عند الحاجة.

كما شهد اللقاء تساؤلاً، ليس في صالح كرة القدم الإماراتية وهو كيف يدافع الدوليون عن شعار المنتخب الوطني في ظل ضعف مشاركتهم مع أنديتهم، ربما للجهاز الفني رأي آخر حول ضعف الجاهزية، لكن في الوقت نفسه الجهاز الفني مطالب باستعادة جاهزية هؤلاء النجوم ووضعهم في مستواهم الحقيقي.