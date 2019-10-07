5 أندية ترسم الابتسامة على وجوه جماهيرها

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهدت الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي تميز 5 فرق، بأدائها الطيب ونتائجها الإيجابية، لترسم الابتسامة على وجوه جماهيرها بنتائج تدعم خطواتها خلال مسيرة الدوري الطويلة.

يأتي في الصدارة الشارقة الذي نجح في الانفراد بصدارة قمة الدوري بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، بعد تفوقه على العين (3-2)، وبات الملك الفريق الوحيد الذي يصل إلى النقطة التاسعة في صدارة الترتيب.

فيما حافظ شباب الأهلي على نظافة شباكه أمام الجزيرة، ولم تهتز شباك الفريق إلا مرة واحدة منذ بداية الموسم ليكون صاحب أقوى خط دفاع. وواصل عجمان نتائجه المتميزة، وتفوق على الوصل بهدف نظيف وقدم البرتقالي واحدة من المباريات المتميزة على الصعيد التكتيكي، ورفعت كتيبة أيمن الرمادي رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز 12.

ونجح ذئاب الفجيرة في تحقيق الفوز الثاني لهم بخطف 3 نقاط من خورفكان ليفوز بنتيجة (2-1) ليصل الذئاب إلى النقطة السادسة في المركز الخامس.

الوافد إلى دوري المحترفين فريق حتا نجح في تحقيق الفوز الأول له، وتغلب الإعصار على اتحاد كلباء بهدف نظيف. ووصل رصيد حتا إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز التاسع.