النصر يفتقد بافيـز وكواس أمام العين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يفتقد النصر جهود لاعبيه براندلي كواس واستيبان بافيز أمام العين الجمعة المقبل، في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بسبب مشاركتهما الدولية، حيث يلعب كواس مع منتخب كوراساو في المباراة الودية ضد بنما الخميس المقبل ثم أمام كوستاريكا ضمن تصفيات دوري أمم الكونكاكاف، فيما استدعى مدرب منتخب تشيلي بافيز للمشاركة في مباراتين وديتين ضد منتخبي كولومبيا وغينيا 12 و15 الجاري، كما يفتقد النصر جاسم يعقوب وطارق أحمد لارتباطهما مع منتخبنا الاول وسعيد سويدان مع المنتخب الأولمبي.