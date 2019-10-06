قمة بلا وهج بين الجزيرة وشباب الأهلي

المصدر: دبي-علي شدهان

جاءت قمة الجزيرة وشباب الأهلي ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات الخميس الماضي، بلا وهج لطالما أضاء أجواء مباريات القطبين الكبيرين، خصوصاً في المواسم الأخيرة التي غالباً ما تسجل فيها لقاءات الفريقين سيلاً من الأهداف الجميلة المتبادلة، وقوة وندية وإثارة في الأداء الفردي والجماعي، وهذا ما لم يكن موجوداً بشكل واضح وحاسم في قمة "الخميس غير الونيس"، والتي انتهت بتعادل سلبي مخيب.

حذر وخوف

وما يوسع دائرة الحيرة من أن قمة الجزيرة وشباب الأهلي، قد جاءت بلا وهج في "خميس غير ونيس"، هي أن كلا الفريقين يضمان خيرة نجوم الكرة الإماراتية في الوقت الحالي، سواء على صعيد المنتخب الأول أو الأولمبي والشباب، ما رسم علامات استفهام كبيرة حول "مخرجات" تلك القمة، خصوصا ما يتعلق بطريقة وأسلوب تعامل مدربي الفريقين مع مجريات المباراة، و"تحصنهما" خلف الحذر المفرط إلى حد الخوف من الهزيمة!

الشكل النهائي

وأسفرت المباراة عن عدة حقائق رقمية رسمت بمجملها الشكل النهائي لقمة الجزيرة وشباب الأهلي، من أبرزها، إشهار البطاقة الصفراء 4 مرات، واحدة على الجزيرة و3 على شباب الأهلي، وخلو المباراة من أي بطاقة حمراء ضد أي من لاعبي الفريقين.

24خطأ

وارتكب الفريقان 24 خطأ، 7 على الجزيرة و17 على شباب الأهلي، و3 حالات تسلل، 2 على الجزيرة وواحد على شباب الأهلي، و10 ركنيات، 6 للجزيرة و4 لشباب الأهلي، و1964 لمسة، 954 للجزيرة و1010 لشباب الأهلي، و646 تمريرة، 329 للجزيرة و317 لشباب الأهلي، و50.5% نسبة استحواذ للجزيرة و49.5% لشباب الأهلي.

أداء مقيد

سبيت خاطر نجم الكرة الإماراتية السابق، أعرب عن قناعته بأن التعادل السلبي بين الجزيرة وشباب الأهلي، يعتبر خسارة لكلا الفريقين، معللا ذلك بكونهما من المرشحين وبقوة لخطف درع الدوري، منوها إلى أن رغبة الفريقين في تجنب الهزيمة في المباراة، جعلت الأداء مقيداً إلى حد كبير، ما أفقد المباراة الكثير من الجوانب المأمولة والمتوقعة من لاعبي الفريقين على السواء.

درع البطولة

ولفت خاطر إلى أن الجزيرة دخل المباراة برغبة تلافي الخسارة الثانية له في الدوري بعد هزيمته أمام الوحدة في الجولة الثانية، فيما سعى شباب الأهلي إلى عدم تجرع مرارة الخسارة الأولى له أمام منافس يدرك قوته، ويعلم أنه من بين أبرز المنافسين على درع البطولة، فخرجت المباراة بصورة غير متوقعة لغالبية أبناء الوسط الكروي في الإمارات، رغم وجود عدد كبير من نجوم المنتخبات الوطنية في تشكيلتي الفريقين.

ذكريات خاطر

واستعاد خاطر جانباً من ذكرياته عندما كان لاعباً مميزاً في صفوف فريق الجزيرة، بقوله: "لعبت مع الجزيرة مباريات كثيرة، واجهنا خلالها فريق "الأهلي سابقا"، وفي غالبية تلك المباريات، حضرت الأهداف "الملعوبة" والجميلة التي سحرت وأطربت عشاق كرة القدم، و"كان" من النادر انتهاء مباريات الفريقين بالتعادل السلبي، ما جعل تلك المباريات قمم منتظرة فعلاً من قبل أبناء الوسط الكروي في الدولة".

اخدم نفسك

حسن علي نجم الكرة الإماراتية السابق، لفت إلى أن التعادل السلبي بين الجزيرة وشباب الأهلي، يصب وبلا شك في مصلحة فريق الشارقة الذي يعتبر المستفيد الأول والرابح الأكبر من نتيجة المباراة، مشدداً على أنه من حق الشارقة الاستفادة من نتائج مباريات مطارديه المباشرين والمتنافسين معه على قمة الترتيب العام لفرق البطولة، بعدما "خدم نفسه بنفسه" بفوز ثمين على ضيفه العين.

كوكبة النجوم

وأشار علي إلى أن الأداء العام في المباراة قد تأثر وبشكل سلبي واضح برغبة الفريقين في تجنب الخسارة الثانية بالنسبة للجزيرة، والأولى لشباب الأهلي في توقيت غير ملائم من زمن البطولة، مشدداً على أن وجود كوكبة من نجوم المنتخبات الوطنية في تشكيلتي الفريقين، لم ينقل المباراة إلى المستوى المتوقع من قبل النقاد والمتابعين وحتى الجماهير.