عجمان يستأنف لإلغاء طرد الشحي

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

استأنف نادي عجمان، قرار حكم مباراته مع الوصل في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والخاص بطرد لاعبه محمد أحمد الشحي بالبطاقة الحمراء المباشرة من قبل الحكم محمد عبيد خادم.

وقدم النادي كتاب الاستئناف على حالة الطرد إلى اتحاد كرة القدم، استناداً على كل آراء المحللين وخبراء التحكيم الذين أكدوا عدم استحقاق اللاعب الشحي للبطاقة الحمراء.

ورأي نادي عجمان أن الفريق دفع ثمن الطرد غير المستحق في اكمال الفريق للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13، ويطالب الآن بإلغاء البطاقة الحمراء حتى لا يتضرر الفريق واللاعب في المباريات المقبلة، بعد ثبوت أن الحالة لم تستحق البطاقة الحمراء.