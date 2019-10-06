رابطة المحترفين تسلم أول سيارة أودي A3 للمشجعين

المصدر: البيان الإلكتروني

سلمت رابطة المحترفين الإماراتية أمس سيارة "أودي A3" للمشجع سيف محمد المرزوقي الذي فاز بالجائزة الكبرى عن طريق السحب على التذاكر في مباراة الشارقة وشباب الأهلي بكأس سوبر الخليج العربي، والتي أقيمت في 14 سبتمبر الماضي باستاد آل مكتوم.



وتعد هذه الجائزة التي تم تسليمها في حفل مبسط أقيم بصالة عرض أودي النابودة بشارع الشيخ زايد في دبي، الأولى من 30 سيارة تقوم الرابطة بإهدائها للفائزين من متابعي مسابقات الرابطة في الملاعب المختلفة هذا الموسم.



وتوجه الفائز بالجائزة سيف محمد المرزوقي بالشكر لرابطة دوري المحترفين على المبادرة، موضحاً أنه مشجع لنادي شباب الأهلي وقام بشراء التذكرة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي.



وأضاف " الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني يسهل من الحصول على التذكرة دون الوقوف في الصفوف على منافذ البيع، ويمكنني من حجز مقعد في أي مكان أفضله، حضرت المباراة دعمًا لفريقي في كأس السوبر، ولم أكن أتوقع الفوز بوجود أكثر من 9 آلاف مشجع في الملعب، وعندما سمعت رقم تذكرتي شعرت بالصدمة".



من جانبه أكد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، محمد أحمد البحري الحمادي، أن الجميع من أندية ورعاة ووسائل إعلام شركاء مع الرابطة في جذب الحضور الجماهيري إلى المدرجات وقال " نحن في رابطة المحترفين سعينا لاستقطاب الجمهور عبر عدة طرق مستفيدين من خبرات دوريات أخرى حول العالم، ومن أهمها الجوائز التي يتم توزيعها في المباريات ولا تقتصر على السيارات فقط، بل هناك العديد من الجوائز القيمة في جميع مباريات دورينا".



ومن المنتظر أن يتم توزيع 29 سيارة "أودي A3" عن طريق السحب خلال مباريات دوري الخليج العربي في الجولات القادمة بالإضافة إلى سيارة في نهائي كأس الخليج العربي، وتزيد فرصة المشجعين للفوز كلما زاد عدد المباريات التي يحضرونها في الملعب، حيث يتم السحب على التذاكر التي يتم مسحها عند بوابات الدخول للملعب.