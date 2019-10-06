الأبيض.. اقتربت ساعة المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر

أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباً خفيفاً أمس على ملعب الوصل الفرعي، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك ومشاركة 22 لاعباً في بداية تجمعه استعداداً لمواجهتي إندونيسيا يوم الخميس المقبل على استاد آل مكتوم في نادي النصر ولقاء تايلاند في بانكوك 15 الجاري بالمجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخضع 4 لاعبين للفحص الطبي للتأكد من جاهزيتهم البدنية وهم وليد عباس وخلفان مبارك ومحمد الشامسي وحسن المحرمي وحضر هشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات المران للشد من أزر اللاعبين.

وتتواصل تدريبات «الأبيض» اليوم على الملعب نفسه ويهدف مارفيك إلى توفير الانسجام بين اللاعبين والتدريب على خطة اللعب التي ينفذها الفريق أمام إندونيسيا، وحذر الجهاز الفني، اللاعبين، من حالة الاسترخاء اعتماداً على نتائج إندونيسيا خلال الجولتين الماضيتين إذ خسر من ماليزيا وتايلاند، ويركز مارفيك على التعامل مع المباراة بكل جدية، من أجل تحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

واكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا أن «الأبيض» سيؤدي تدريباته يومياً بنادي الوصل مدة أربعة أيام على أن يؤدي تدريبه الرسمي باستاد آل مكتوم قبل المباراة بيوم واحد.

من جهة أخرى وصل منتخب إندونيسيا أمس إلى دبي لبدء تحضيراته لمواجهة منتخبنا.