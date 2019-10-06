مامي تيام.. الحلم تحقق وعجمان في القلب

المصدر: دبي - ياسر قاسم

كان المهاجم السنغالي مامي تيام، محترف عجمان السابق يحلم بارتداء شعار منتخب بلاده ليكون أحد نجوم منتخب «تيرانجا» بعد النجاح الكبير الذي حققه مع فريقي الاستقلال الإيراني وعجمان، ولكن حلمه اصطدم بفكر مدرب المنتخب الذي أكد أن الاختيار للمنتخب السنغالي سيكون محصوراً على اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية نظراً لكثرة عددهم في القارة العجوز.

هذا التبرير دفع تيام لفسخ عقده الصيف الماضي مع عجمان والانتقال لنادي قاسم باشا التركي على أمل الحصول على فرصة الانضمام لمنتخب بلاده وبالفعل لم تمضِ سوى شهور معدودة، حتى تحقق حلمه حيث أبلغه الاتحاد السنغالي رسمياً باختياره ضمن قائمة «تيرانجا» لودية البرازيل الخميس المقبل في سنغافورة.

ولم ينسَ تيام فترته الرائعة مع عجمان، فبادر بنقل الخبر السعيد للمقربين منه في النادي، مؤكداً أن «البرتقالي» يظل في القلب مشيراً إلى أن انتقاله من عجمان فرضته رغبته في الوصول للمنتخب.