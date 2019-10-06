فرحة ياسمين ضاعت في ليلة الأربعة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أفسد فوز بني ياس على الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فرحة مشجعة «العنابي» الصغيرة ياسمين النعيمي في أمسية تكريمها من رابطة المحترفين أول من أمس خلال مباراة فريقها الذي تعشقه و«السماوي»، إذ اختيرت ياسمين صاحبة أجمل لقطة في الجولة الثانية للدوري، حيث وثقت كاميرا التلفزيون فرحتها في ديربي العاصمة الذي انتهى بفوز الوحدة على الجزيرة، وانتشرت لقطة احتفالها بفوز فريقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققة نسبة عالية من المشاهدة ، وتم تكريم ياسمين بين شوطي مباراة بني ياس والوحدة، إلا أن فرحتها لم تكتمل نظراً لخسارة «العنابي».

وغادرت ياسمين استاد بني ياس حزينة، وتفاعل حارس الوحدة محمد الشامسي معها محاولاً التخفيف عنها وإعادة ابتسامتها التي ضاعت في زحمة الأهداف الأربعة لـ «السماوي»، ووعدها بالتعويض في المباريات المقبلة.