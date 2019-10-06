كايـزر أقـرب المرشّحين لتدريب «العميد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد مصدر من إدارة النصر لـ«البيان الرياضي» أن شركة الكرة ستحسم ملفّ المدرب الجديد للفريق الأول خلال الأيام المقبلة، وأن الهولندي مارسيل كايزر لا يزال يحافظ على حظوظه كأبرز المرشّحين لخلافة زاناردي المقال.

وقال المصدر لـ«البيان الرياضي»: «المدرب القادم للنصر من المدرسة الهولندية، وبعد دراسة عدد من الملفات رأينا أن مارسيل كايزر هو الخيار الأنسب للنصر، خصوصاً أنه يحقق بعض الشروط التي يجب توافرها في المدرب الجديد مثل طريقة اللعب، وقد قدمنا له عرضاً رسميّاً وننتظر رده». وكشف المصدر أنه من المتوقع أن يتسلّم المدرب الجديد مهامه خلال أقلّ من أسبوع واحد من الآن .