65 محاضراً في دورة «فيفا» للحكام

المصدر: دبي- البيان الرياضي

انطلقت في دبي، أمس، محاور دورة محاضري الحكام («فوتورو III»، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويستضيفها اتحاد الإمارات وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بمشاركة 65 محاضراً يمثلون 20 دولة عربية وآسيوية وإفريقية.

وافتتح فعاليات الدورة مسلم سهيل الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، بحضور الحكم المونديالي السابق علي بو جسيم، وأحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام، ونقل الكثيري للمشاركين تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من محاور هذه الدورة التحكيمية المهمة، والتي تنظم لأول مرة بهذا الحجم والمشاركة الجيدة من قارتي آسيا وإفريقيا.

إشادة

وأشاد الكثيري بالتعاون المشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحاد الدولي «فيفا»، مؤكداً أن هذه الشراكة قامت على أساس من التعاون البناء، الذي يؤكد قدرتنا على تنظيم وإنجاح مثل هذه الدورات الكبيرة، لما تمتلكه دولتنا الغالية من بنية تحتية رياضية متميزة على المستويين الدولي والقاري.