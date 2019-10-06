فوز الحصن ومصفوت في تمهيدي كأس رئيس الدولة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قاد النجم البرازيلي رفائيل سانتياغو، محترف دبا الحصن الجديد، فريقه إلى تحقيق فوز غالٍ على التعاون بنتيجة 3-2، كما حقق مصفوت فوزاً غالياً على ضيفه الذيد بهدف وحيد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من تمهيدي كأس رئيس الدولة.

في المباراة الأولى، تكفل رفائيل بتسجيل أهداف دبا الحصن الثلاثة «هاتريك» في الدقائق 23 و25،84، فيما سجل ثنائية التعاون أحمد البجيري 18، 70، ليحافظ دبا الحصن على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على دبا الفجيرة في الافتتاح، وتجمد رصيد التعاون عند نقطة وحيدة وفي المباراة الثانية، جاء هدف مصفوت الوحيد في مرمى الذيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عبر اللاعب ياسين عبيد، ليرفع مصفوت رصيده إلى 4 نقاط خلف الحصن، ويظل الذيد بثلاث نقاط.

وشهدت مباراتا أمس إشهار الحكام لـ 14 بطاقة صفراء، بواقع 8 إنذارات في المباراة الأولى، و6 في لقاء ملعب مصفوت، وكان دبا قد فاز على العروبة 3-0، والبطائح على الإمارات 2-0، وتفوق العربي على مسافي في عقر الدار بنتيجة 4-2.