6 أجانب ونقطة وحيدة لخورفكان

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

بات ذئاب الفجيرة على بعد نقطة من الوصول لمربع الكبار، بعد أن كشر الذئاب عن أنيابهم، وتربع الفريق الذي يدربه الجزائري مجيد بوقرة على المركز الخامس، كأول مرة في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي يحتل هذه المكانة، برصيد 6 نقاط، وبعد مرور ثلاث جولات ، بعد أن قاده نجمه البرازيلي فرناندو غبراييل إلى حسم موقعة الديربي، وعبوره لخورفكان العنيد بنتيجة 2-1، في الوقت الذي ألقت الهزيمة بظلالها على لاعبي وجمهور خورفكان، الذين بدأ الشك يتسرب إليهم حول قدرة فريقهم في البقاء مع الكبار، وذلك من واقع النتائج الحالية التي حققها نسور خورفكان، وحصولهم على نقطة من مجموع 9 نقاط، محتلاً بها المركز الـ 11، إذ يشاركه في هذه المركز أيضاً الوصل والنصر، اللذان يملكان ذات الرصيد، على الرغم من أن مدرب خورفكان كاميلي، المباراة بستة أجانب، مقابل اثنين في الفجيرة.

توصية بالإقالة

وعقب المباراة، انتشرت العديد من الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد توصية اللجنة الفنية بشركة كرة القدم بنادي خورفكان، بإقالة المدرب كاميلي، إلا أن خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بخورفكان، أكد «للبيان الرياضي»، عدم اتخاذهم لأي قرار حول إقالة المدرب، نافياً ما يتم تداوله خارج أسوار مواقع النادي الرسمية، وكان كاميلي قد أجاب عن سؤال «البيان الرياضي» خلال المؤتمر الصحافي قائلاً بأنه مدرب محترف، وأنه مطمئن على مستقبله في قيادة تدريب الفريق، مشيراً الى أن إدارة النادي هي التي تقرر مصيره .

تنظيم

من جانبه، أكد الجزائري مجيد بوقرة، مدرب الفجيرة، أن الذئاب واجهوا فريقاً منظماً، وكانت البداية سيئة، بعد تقدم الضيوف في أول 5 دقائق، وهو الهدف الذي كاد أن يصعب عليهم المباراة، لولا تماسك لاعبيه مع مرور الوقت، ونفى أن يكون لاعبو الفجيرة قد دخلوا للمباراة وهم واثقون من الفوز على الوافد الجديد «خورفكان»، الذي كان أفضل منا، لكننا عرفنا كيف نفوز عليه .