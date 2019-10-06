الرمادي: عزيمة لاعبي عجمان منحتني الثقة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، لاعبي فريقه والجهازين الفني والإداري، بالفوز الثاني على التوالي في دوري الخليج العربي، ووصول الفريق إلى النقطة السابعة بعد الجولة الثالثة، وأشاد بما قدمه الفريق في مباراة الوصل، ونجاحه في المحافظة على فوزه الغالي، برغم النقص العددي الذي أجبر عجمان على اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13، وأكد أن النتائج الإيجابية في انطلاقة الدوري، مؤشر جيد، يدل على حجم العمل الذي قامت به إدارة النادي في التحضير للموسم.

وأوضح المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان، أنه لم تساوره الشكوك في قدرة فريقه على المحافظة على الفوز، برغم إكماله مباراة الوصل بعشرة لاعبين فترة 87 دقيقة، بإضافة الوقت البديل للشوطين «10 دقائق»، وقال إنه كان واثقاً من الفوز، خاصة بعد دخوله غرفة الملابس بين الشوطين للحديث مع لاعبيه، مشيراً إلى أنه ذهب للاعبين وهو مشفق عليهم بعد الطرد الذي حدث للاعب محمد الشحي منذ الدقيقة 13، ولكن تغير إحساسه تماماً إلى ثقة كاملة، عندما رأي العزيمة والإصرار في عيون اللاعبين، وفي كلماتهم بين الشوطين، وقال إن هذه الروح جعلته يلعب من أجل الفوز في الشوط الثاني، بمعنى أن الفريق لم يتراجع بشكل كبير، ونجح في قيادة هجمات منظمة، شكلت خطورة كبيرة على الوصل، لدرجة أن البديل حسين عبد الرحمن، كاد أن يضيف الهدف الثاني.

واعترف الرمادي ببراعة الحارس علي الحوسني في إنقاذه لهدف تعادل للوصل في الدقيقة الأخيرة، وقال إن جمهور اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ولكنه خص جمهور عجمان بالإشادة، لكونه عاد للمدرجات وشجع بحرارة.

لا تسرّع

وفي نادي الوصل، نفى حميد يوسف عضو مجلس إدارة نادي الوصل، مشرف الفريق الأول، وجود أي فكرة أو نية لإعفاء المدير الفني ريجيكامب من منصبه على خلفية الخسارة من عجمان مساء أول من أمس، وقال يوسف إن مطالبة البعض بإعفاء المدرب، أصبحت عادة تحدث عند كل خسارة، ولكن إدارة النادي تتعامل بكل تريث وتأنٍ، مراعاة لمصلحة الفريق واستقراره.

وأشار مشرف الوصل إلى أن فريقه لم يستغل الفرص التي تهيأت في الشوط الثاني، وكان قريباً من تعديل النتيجة على أقل تقدير، مشيراً إلى أن فريق عجمان أحكم إغلاق منطقته بشكل جيد، ولكن برغم ذلك، نجح الوصل في الوصول أكثر من مرة لصناعة فرص حقيقية لم يستثمرها.

هدف سهل

أوضح الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن فريقه استقبل هدفاً سهلاً لفريق عجمان، ورغم ذلك، تهيأت الفرصة للتعديل والفوز، ولكن كل الفرص ضاعت، أو نجح حارس عجمان في إبعادها، وأهمها آخر فرصة أنقذها الحارس ببراعة فائقة، وعلق ريجيكامب على الخسارة، مؤكداً أنه معتاد على الضغوط، ويثق في قدرة فريقه على العودة، وتحقيق النتائج الإيجابية، وقال إن تركيزه الآن على المواجهة الرابعة في الدوري بعد أسبوعين، أمام المتصدر وحامل اللقب، الشارقة.

وأشار مدرب الوصل إلى أن إكمال عجمان للمباراة منذ وقت مبكر بعشرة لاعبين، وتسجيله هدف الفوز في هذه الوضعية، ليس أمراً غريباً في كرة القدم، فأحياناً النقص العددي يكون دافعاً إيجابياً للفريق الذي خرج منه أحد اللاعبين، كما حدث بالنسبة لعجمان، وقال ريجيكامب إنه لا يريد تبرير الخسارة بأي أسباب، من شاكلة غياب بعض اللاعبين، أو إصابة البعض الآخر، ويركز فقط على المرحلة المقبلة، وضرورة خروج الفريق من حالة الضغوط الحالية.

رأي

عبد الله الظاهري: درس مهم

أكد عبد الله الظاهري أمين السر العام لنادي عجمان ومشرف الفريق الأول أن الفوز الذي حققه الفريق بعشرة لاعبين على الوصل، يعتبر درساً مهماً للجميع في ضرورة التركيز، لأن الفريق واجه موقفاً صعباً في إكمال المباراة لأكثر من 80 دقيقة ناقص العدد، وقال إن أهم الدروس من هذا الموقف ضرورة التركيز، وقال إن المهم في مباريات الدوري هو النقاط . عجمان- البيان الرياضي

تبرير

البيرق: الحظ عاند الوصل

بارك حارس الوصل محمد البيرق الفوز لفريق عجمان، ووصف الخسارة من عجمان، بأنها جزء من حال كرة القدم وأن عجمان نجح في تسجيل هدف والمحافظة عليه برغم النقص العددي، مشيراً إلى أن الحظ لم يحالف فريقه في عدد من الفرص، وقال إن زملاءه اللاعبين لم يقصروا سواء في مباراة عجمان أو المباراتين السابقتين أمام النصر والعين ولكن الحظ لم يحالفهم في تحقيق الفوز. عجمان - البيان الرياضي

سعادة

تراولي: تعوّدت على التسجيل من أول مباراة

عبر الغامبي أبوبكر تراولي محترف عجمان صاحب هدف الفوز الغالي في مرمى الوصل عن سعادته بالفوز، وقال إن التسجيل من أول مباراة ليس غريباً على مشواره في الملاعب، فقد اعتاد على التسجيل من أول مباراة مع الفرق التي لعب لها قبل عجمان، وقال إنه شعر قبل المباراة بإمكانية تحقيق الفوز وكان يفكر في أن يسجل في المباراة، مشيراً إلى أن فريقه واجه موقفاً صعباً بعد الطرد ولكن بالإصرار، تجاوز اللاعبون ذلك وتعاهدوا بين شوطي المباراة على تعزيز التقدم أو على الأقل المحافظة على الهدف.

وقال تراولي: إن الفوز يُحسب لجميع اللاعبين المشاركين في الملعب أو الاحتياطي والجهاز الفني الذي بذل مجهوداً كبيراً قبل وأثناء المباراة، وعبر عن تفاؤله بتقديم عجمان لموسم جديد. عجمان - البيان الرياضي