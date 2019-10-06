مؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي يستعرض تجارب المدن العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعرض مؤتمر ومعرض دبي الرياضي الأول للذكاء الاصطناعي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي، يستعرض تجربة أشهر المدن العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، بكل مجالات الحياة، وبالأخص في المجال الرياضي، ومن بينها بيفرلي هيلز الأمريكية، تشنغدو الصينية، وإمارة موناكو الأوروبية، وأعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة د. جوليان جولد عمدة مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وين يجان محافظ ولاية تشنغدو الصينية، وفريدرك جينتا رئيس ملف التحول الرقمي لمدينة موناكو الأوروبية، في فعاليات المؤتمر الدولي.

تطبيق

وستتناول الجلسة التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي والمجتمع» موضوع تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في الإدارة الرياضية المجتمعية بالمدن الكبرى، وسيتم خلال الجلسة استعراض أرقام مهمة وإحصائيات تتعلق بالجانب الرياضي في هذه المدن، ومن أهمها الأندية والمراكز الرياضية المتقدمة تكنولوجياً والتي طبقت الذكاء الاصطناعي، والفعاليات الرياضية والنشاط الرياضي الأكثر أهمية أو شعبية التي تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها، كما سيتم مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في هذه المدن وكيف يتم إنشاء مراكز وبرامج لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وطرق اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ودعم هذه المواهب خلال رحلة الوصول إلى تحقيق الإنجازات الرياضية.

دور

ويتحدث ين يجان محافظ ولاية تشنغدو الصينية عن دور الذكاء الاصطناعي في تيسير مهام المنظمات الرياضية في اتخاذ القرارات السليمة من خلال جمع البيانات والأرقام الكبيرة، كما يستعرض أفضل الأفكار والأدوات التي تمكن مدينة يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 30 مليون نسمة إلى التخطيط الجيد وإدارة الفعاليات الرياضية بكفاءة واحترافية، وأما فريدرك جينتا فيتحدث باسم مدينة موناكو، حيث يعد المسؤول الرقمي الأول في الإمارة، ويقود مؤسسة تضم أكثر من 100 موظف، وتتمثل مهمته في تحديد نموذج موناكو الفريد في العالم الرقمي وقيادة التحول الرقمي فيها، وهو المسؤول عن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات في موناكو، وبرنامج الحكومية الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي.

صدارة

وتتصدر ولاية تشنغدو مدن الصين في إحراز الميداليات الملونة التي وصلت إلى تسع ميداليات في أولمبياد لندن الأخيرة، فضلاً عن كونها مركزاً للمواصلات والاتصال، وبها أكبر مطار في الإقليم، وتعد واحدة من أكبر المدن في جمهورية الصين، فيما تمتلك إمارة موناكو نادي كرة قدم فائز بـ 26 بطولة محلية وقارية، حيث فاز ببطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى 8 مرات، وبدوري الدرجة الثانية مرة واحدة، وبكأس فرنسا 5 مرات، وكأس الأبطال الفرنسي 4 مرات، وحل وصيفاً في دوري أبطال أوروبا عام 2004، ووصيفاً لكأس الكؤوس الأوروبية عام 1992، وغيرها الكثير من البطولات.

جلسة خاصة

ستقام جلسة خاصة تتحدث خلالها د. عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، الجهة الحكومية التي تقود عملية التحول الذكي في إمارة دبي بقطاعيها الخاص والعام لجعل دبي نموذجاً معيارياً عالمياً للمدن الذكية، وستتحدث عن مشروعات إمارة دبي والبنية التحتية للخدمات الإلكترونية الذكية لمواكبة عصر خدمات المستقبل خلال السنوات العشر المقبلة.