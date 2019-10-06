منتخبنا الأولمبي يواجه سنغافورة 9 الجاري ودياً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تُغادر اليوم بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، إلى سنغافورة لإقامة معسكر خارجي ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد «طوكيو 2020»، وتضم البعثة 24 لاعباً ،ويلعب منتخبنا خلال المعسكر مباراة ودية أمام نظيره السنغافوري 9 الجاري، كما يلعب مع منتخب فيتنام 13 الجاري بمعسكره المقبل في فيتنام.

ويلعب منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية ويستهل مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب فيتنام 10 يناير المقبل ، فيما يواجه منتخب كوريا الشمالية يوم 13 يناير ،ويختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة الأردن يوم 16 يناير ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى «طوكيو 2020».