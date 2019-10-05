راشد بن حمدان يؤكد ثقته في مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو ‏الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ‏رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، ثقته في مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب.

وأوضح أن إدارة شركة النصر لكرة القدم تضم كفاءات قادرة على مواصلة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من قبل النادي وجماهيره العريضة.

وشدد على أن مواجهة الصعوبات التي يواجهها الفريق يجب أن تتسم بالحكمة والهدوء.

وأعرب سموه عن رفضه التام لأي إساءة سواء تصريحاً أو تلميحاً لجميع رموز النادي وقياداته، مطالباً الجميع برص الصفوف والتكاتف خلف راية العميد والعمل بروح العائلة الواحدة ومساندة الفريق، حتى يتجاوز هذه المرحلة ويعود مرة أخرى إلى المكانة التي تليق به.