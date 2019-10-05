الجماهير تطالب تركي آل الشيخ بإنقاذ الوصل

المصدر: دبي - خالد المهيري

طالبت جماهير نادي الوصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بإنقاذ " الإمبراطور " عقب الهزيمة التي مني بها الفريق يوم أمس أمام نادي عجمان .

وأطلقت جماهير نادي الوصل هاشتاغ (#تركي_الشيخ_انقذ_الوصل )، فيما أبدى تركي آل الشيخ استغرابه من الهاشتاغ قائلا ( وش السالفة ؟ ) .

وتأتي هذه المطالب، عقب إعلان تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " عن حبه لنادي الوصل، مما دفع الجماهير إلى مطالبته بتولي زمام الأمور في " الإمبراطور " .



وكانت جماهير " الامبراطور" قد طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إقالة المدرب لورينت ريجيكامب عقب النتائج السلبية التي قدمها الفريق في المباريات الماضية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ ( البيان الرياضي ) أنه لا توجد نية لإقالة المدرب لورينت ريجيكامب، وجاءت مطابقة لحديث حميد يوسف مدير فريق نادي الوصل لوسائل الإعلام عن عدم نية الفريق إقالة المدرب.

وقالت المصادر إن هناك تفهماً للغضب الجماهيري ولكن الإصابات التي ضربت الفريق وآخرها إصابة النجم الاكوادوري فرناندو غايبور قبل المباراة كان لها الأثر السلبي على الاداء متمنين ان تحل هذه المشاكل قبل لقاء الشارقة الاسبوع المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي .