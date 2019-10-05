الجزيرة يصطدم بالإسماعيلي في دور الـ16 لكأس محمد السادس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أسفرت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لدور 16 والتي جرت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وبحضور 16 مندوباً من الأندية عن مواجهات مثيرة، حيث يصطدم الجزيرة مع الإسماعيلي المصري، على ان يكون الذهاب في ملعب الأخير، كما يستضيف الوصل الاتحاد السعودي في الذهاب.

وبالنسبة لباقي الأندية فإن نادي القوة الجوية "العراق"، يلتقي مولودية الجزائري والاتحاد السكندري المصري يواجه المحرق البحريني، والشباب السعودي، يستضيف شباب الأردن، على أن يجمع ديربي مثير فريقي الرجاء والوداد المغربيين، ويستضيف نواذيبو الموريتاني الشرطة العراقي، وأولمبيك آسفي المغربي مع الترجي التونسي، وتجرى مباريات الدور 16 من 18 وإلى 30 الشهر الجاري.