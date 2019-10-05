تركي آل الشيخ.. وصلاوي

المصدر: دبي - خالد المهيري

يبدو أن عشق «الإمبراطور» الأصفر لا ينقطع عن محبيه ليس فقط في الإمارات، بل في العالم العربي، إذ أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حبه لنادي الوصل في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان عدد من المغردين الإماراتيين سألوا تركي آل الشيخ عن فريقه المفضل في الإمارات، فكان رده: نادي الوصل.

وتفاعل عدد كبير من جماهير «الإمبراطور» مع هذه التغريدة، مقدمين له الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة، كما دعا بعض المغردين إدارة الوصل إلى منح تركي آل الشيخ العضوية الشرفية لـ«الإمبراطور».