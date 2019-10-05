فوز البطائح والعربي ودبا في «تمهيدي الكأس»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

فاز البطائح على الإمارات 2 - 0، في الجولة الثانية بالدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، محققاً مفاجأة جديدة، سجل الهدفين البرازيلي الكسندر مدريوس، وانفرد البطائح بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وتغلب العربي على مسافي 4 - 2، بالمجموعة نفسها، سجل الرباعية كل من الكسندر وايغور والسيد محمد وفرج السعدي 80 ولمسافي عبد الله الكعبي مدافع العربي في مرمى فريقه، وإبراهيم دياكيتي.

وفي المجموعة الأولى تخطى دبا الفجيرة، فريق العروبة بنتيجة 3-0 وسجل الأرجنتيني لوسيانو هدفين وأضاف البرازيلي فينيسيوس الهدف الثالث.

ويلتقي اليوم دبا الحصن مع التعاون ومصفوت مع الذيد.