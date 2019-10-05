بعشرة لاعبين.. عجمان ثالث «المحترفين»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، وأحمد عيسى

واصل عجمان انتصاراته ونجح في الوصول إلى النقطة السابعة بفوزه أمس على ضيفه الوصل بهدف في استاد راشد بن سعيد بالجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة قفز «البرتقالي» إلى المركز الثالث في دوري المحترفين، فيما تجمد الوصل عند نقطة واحدة، وهي الخسارة الثانية على التوالي للفريق.



سجل هدف المباراة الغامبي أبو بكر تراولي في الدقيقة 20، وأكمل «البرتقالي» المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد لاعبه محمد الشحي إثر مخاشنة مع البرازيلي فابيو ليما، وحقق بني ياس فوزاً ثميناً على الوحدة بنتيجة 4 - 3، في استاد الشامخة في واحدة من أقوى مباريات دوري الخليج العربي وأكثرها إثارة وغزارة للأهداف، وأسعدت النتيجة جماهير «السماوي» وخاصة أن الفريق كان متأخراً بهدف.



شهدت المباراة احتساب الحكم عمر آل علي 4 ركلات جزاء، منها 3 للوحدة وواحدة لبني ياس، كما أشهر البطاقة الحمراء للألماني شايفر مدرب بني ياس بنيله الإنذار الثاني في أول حالة طرد لمدرب تشهدها ملاعب الدوري، وللاعب فواز عوانة لنيله إنذارين.



ويدين «السماوي» بالفضل في الفوز لنجمه الإسباني بيدرو كوندي الذي أحرز الرباعية «سوبر هاتريك»، في الدقائق 25، 36 «ركلة جزاء»، 49، 71، فيما سجل لـ«العنابي» تيغالي ثنائية في الدقيقة 21 من ركلة جزاء والدقيقة 60، وحرمه فهد الظنحاني حارس بني ياس من تسجيل الهدف الثالث عندما تصدى لركلة الجزاء «ق 71» وأحرز كارليتوس الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء «ق 79».

وفي الفجيرة قاد البرازيلي فرناندو غبراييل «الذئاب» إلى فوز غالٍ على خورفكان بنتيجة 2-1، ليصل الفريق إلى النقطة السادسة.



وتقدم خورفكان بهدف البرازيلي روبسون دي بولا في الدقيقة الرابعة، ومنحت تقنية الفيديو «فار» الفجيرة ركلة جزاء سجل منها البرازيلي غبراييل هدف التعادل لفريقه «ق 33» وسط احتجاج من لاعبي خورفكان على قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، وأضاف غبراييل الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 90.