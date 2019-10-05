«الأبيض» يستعد بـ«القوة الضاربة» في زعبيل

المصدر: دبي - العوضي النمر

يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الليلة أول تدريباته على ملعب حكيم في نادي الوصل بزعبيل، في بداية تجمعه استعداداً لمواجهتي إندونيسيا الخميس المقبل باستاد آل مكتوم، وتايلاند في بانكوك يوم 15 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، واستدعى مارفيك مدرب المنتخب 26 لاعباً للتجمع الحالي، حيث يستعد «الأبيض» بالقوة الضاربة بعد عودة عمر عبدالرحمن خلال لقاء ماليزيا الماضي، وظهوره بمستوى طيب، إلى جانب تألق علي مبخوت، كما تعزز عودة خلفان مبارك بعد شفائه من الإصابة قوة المنتخب، ويدعم وجود أحمد خليل خط الهجوم. وتحظى المباراة بإقبال جماهيري، وقامت أعداد كبيرة من محبي «الأبيض» بشراء تذاكر المباراة إلكترونياً، ويسعى اتحاد الكرة لتوفير الأدوات التشجيعية للجماهير إلى جانب توفير حافلات لنقل المشجعين.