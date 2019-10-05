الإسباني كوندي يتصدر قائمة هدافي دورينا في 90 دقيقة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

تخطى الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس 5 لاعبين ليعتلي صدارة قائمة هدافي دوري الخليج العربي في 90 دقيقة فقط، عندما نجح في هز شباك الوحدة بأربعة أهداف خلال مباراة الفريقين التي جرت مساء الجمعة في الجولة الثالثة من المنافسة، والتي انتهت بفوز السماوي 4-3 بعد مباراة مثيرة.

وتمكن هداف السماوي، الذي كان قد أنهى النسخة الماضية من الدوري برصيد 18 هدفا في الترتيب الثالث، من تقديم مستوى جيد في المباراة وهز شباك الوحدة التي أصبح على علاقة وثيقة بها منذ الموسم الماضي، الذي انضم فيه إلى قلعة السماوي بأربعة أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

ويتساوى 5 لاعبين في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بقيادة بنيال ملابا "اتحاد كلباء"، تيغالي "الوحدة"، كودجو لابا "العين"، ايغور كورونادو "الشارقة"، وليام اوسو "عجمان".

بدوره أكد بيدرو كوندي في حديث مع "البيان الرياضي" أنه سعيد بالفوز على العنابي وليس بإحرازه سوبر هاتريك أو جلوسه على صدارة الهدافين، مؤكدا أن التفكير الجماعي في مصلحة الفريق هو الذي يشغله دائما وليس نجاحه الشخصي.