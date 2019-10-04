مصدر وصلاوي..لا نية لإقالة ريجيكامب

المصدر: دبي -خالد المهيري

أكدت مصادر مطلعة لـ (البيان الرياضي) بأنه لا توجد نية لإقالة مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب عقب الخسارة التي مني بها الفريق أمام نادي عجمان اليوم .

وقالت المصادر هناك تفهم للغضب الجماهيري، ولكن الإصابات التي ضربت الفريق، وآخرها إصابة النجم الاكوادوري فرناندو غايبور قبل المباراة كان لها الأثر السلبي على الأداء متمنين أن تحل هذه المشاكل قبل لقاء الشارقة الأسبوع المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وكانت جماهير الامبراطور قد طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إقالة المدرب لورينت ريجيكامب عقب النتائج السلبية التي قدمها الفريق في المباريات الماضية.