السماوي "صاحب السعادة" أمام العنابي

المصدر: بني ياس - أحمد عيسى

في واحدة من أقوى مباريات دوري الخليج العربي وأكثرها إثارة وغزارة للأهداف ، حقق السماوي فوزاً ثميناً بعد أن كان متأخراً بهدف، على ضيفه العنابي 4-3 في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المنافسة .

والتي شهدت إحتساب الحكم عمر آل على لأربع ركلات جزاء ، منها 3 للوحدة وواحدة لصاحب الأرض، بجانب إشهار البطاقة الحمراء للألماني شايفر مدرب بني ياس بنيله الإنذار الثاني في أول حالة طرد لمدرب تشهدها ملاعب الدوري.

ويدين السماوي بالفضل في الفوز لنجمه الاسباني بيدرو كوندي، الذي أحرز الرباعية "سوبر هاتريك "، في الدقائق 25 ، 36 "ركلة جزاء" ، 49، 71، وأحرز للعنابي تيغالي ثنائية في الدقيقة 21 من ركلة جزاء و الدقيقة 60، وحرمه فهد الظنحاني حارس بني ياس من الثالث عندما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها في الدقيقة 71، وأحرز الهدف الثالث كارليتوس من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وشهدت المواجهة تحدياً قوياً بين الفريقين، وإهدار العديد من الفرص وسط حماس كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع مجريات اللقاء المثير ، بالنتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 5 نقاط وبقى الوحدة في 3 نقاط.