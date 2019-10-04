الرمادي: رأيت الفوز في عيون اللاعبين بغرفة الملابس

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أوضح المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان انه لم تساوره الشكوك في قدرة فريقه على المحافظة على الفوز، برغم اكماله مباراة الوصل بعشرة لاعبين فترة 87 دقيقة بإضافة الوقت البديل للشوطين "10 دقائق".

وقال انه كان واثقاً من الفوز خاصة بعد دخوله غرفة الملابس بين الشوطين للحديث مع لاعبيه.

مشيراً إلى انه ذهب للاعبين وهو مشفقاً عليهم بعد الطرد الذي حدث للاعب محمد الشحي منذ الدقيقة 13، ولكن تغير احساسه تماماً عندما رأي العزيمة والاصرار في عيون اللاعبين وفي كلماتهم بين الشوطين،

وقال إن هذه الروح جعلته يلعب من أجل الفوز في الشوط الثاني، بمعنى ان الفريق لم يتراجع بشكل كبير ونجح في قيادة هجمات منظمة شكلت خطورة كبيرة على الوصل، لدرجة ان البديل حسين عبد الرحمن كاد أن يضيف الهدف الثاني.

واعترف الرمادي ببراعة الحارس علي الحوسني في انقاذه لهدف تعادل للوصل في الدقيقة الأخيرة.