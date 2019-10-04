ريجيكامب بعد الخسارة الثانية: أفكر في الشارقة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

علق الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، على الخسارة الثانية لفريقه في دوري الخليج العربي بنهاية الجولة الثالثة، بأنه معتاد على الضغوط ويثق في قدرة فريقه على العودة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وقال إن تركيزه الآن على المواجهة الرابعة في الدوري بعد أسبوعين أمام المتصدر وحامل اللقب الشارقة، وأوضح أن فريقه كان قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية أمام عجمان، على أقل تقدير التعادل قياساً بالفرص التي ضاعت وخاصة في آخر دقيقة للمباراة.

وأبان أن إكمال عجمان للمباراة منذ وقت مبكر بعشرة لاعبين وتسجيله هدف الفوز في هذه الوضعية ليس أمراً غريباً في كرة القدم، فأحياناً النقص العددي يكون دافعاً ايجابياً للفريق الذي خرج منه أحد اللاعبين كما حدث بالنسبة لعجمان،

وأوضح ريجيكامب انه لا يريد تبرير الخسارة بأي أسباب من شاكلة غياب بعض اللاعبين أو اصابة البعض الآخر ويركز فقط على المرحلة المقبلة وضرورة خروج الفريق من حالة الضغوط الحالية.