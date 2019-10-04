الفجيرة يقلب الطاولة على خورفكان ويفوز عليه 2-1

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قاد البرازيلي فرناندو غبراييل فريقه الفجيرة إلى تحقيق فوز غال على خورفكان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت اليوم بملعب الفجيرة لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وعلى الرغم من تقدم خورفكان بالهدف الأول الذي سجله البرازيلي روبسون دي بولا الذي فاجأ دفاع الفجيرة برأسية مخادعة عانقت شباك الحارس عبد الله بوفون في الدقيقة 4 ، الا أن تقنية الفيديو " الفار " منحت الفجيرة ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي غبراييل مانحاً الذئاب التعادل في الدقيقة 33 .

وأناب قائم الفجيرة عن الحارس التميمي بعد أن تصدى لرأسية مدافع الذئاب فهد سبيل الذي كاد أن يصيب مرمى فريقه في مقتل في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني طالب لاعبو خورفكان بركلة جزاء بعد ارتطام تسديدة اللاعب بسمارك بيد المدافع عبد الله صالح لكن الحكم وبعد التواصل مع حكام الفار أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 65

وفي الدقيقة الأخيرة تمكن البرازيلي غبرائيل من إضافة هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه من ركلة ثابتة نفذها بطريقة رائعة في الزاوية الـ 90 لتنتهي المباراة بفوز الفجيرة الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي خورفكان بنقطة وحيدة .