عجمان إلى 7 نقاط بـ 10 لاعبين

المصدر: عجمان - ياسر قاسم- تصوير غلام كاركر

واصل عجمان انتصاراته ونجح في الوصول للنقطة السابعة في دوري الخليج العربي بفوزه على ضيفه الوصل بهدف سجله الغامبي ابوبكر تراولي في الدقيقة 20 بإستاد راشد بن سعيد لحساب الجولة الثالثة.

وجاء الفوز رغم إكمال عجمان للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13، بعد طرد لاعبه محمد الشحي إثر مخاشنة مع البرازيلي فابيو ليما.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة تبادلا فيها الهجمات خاصة في الشوط الثاني الذي تحسن فيه مستوى فريق الوصل ولكنه اصطدم بقوة دفاع وحارس عجمان.

فيما شكلت هجمات عجمان خطورة كبيرة نجح في التصدي لها الحارس محمد البيرق، وبهذه النتيجة يبقى الوصل في نقطة وحيدة بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.