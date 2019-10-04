الأحبابي يعترض على "الفار" في تويتر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى بندر الأحبابي لاعب العين، اعتراضه على إلغاء حكم مباراة فريقه والشارقة أمس، لهدف ثالث للعين سجله زميله التوغولي لابا كودجو فودوه في الدقيقة 67، بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار".

وأعترض الأحبابي، على قرار الحكم، من خلال نشر صورة تؤكد صحة الهدف، وذلك عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، ووضع على الصورة تعليق: "انزين مسوين فار".

وخسر العين من مستضيفه الشارقة 2-3، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي أمس، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم العين 2-1، وقت إلغاء هدف العين، ليتمكن الشارقة بعدها من قلب النتيجة، وخطف النقاط الثلاثة، وتصدر ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.