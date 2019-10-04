الشارقة يخطف الصدارة في الدقيقة 90

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، علي الظاهري، عز الدين جاد الله، محمد محسن

انفرد فريق الشارقة بقمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على العين 3 - 2 بملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الثالثة، ووصل الفريق إلى النقطة التاسعة «العلامة الكاملة»، وحسم الشارقة المباراة في الدقيقة 90 عن طريق البديل سالم سلطان الذي سجل الهدف الثالث لفريقه والنتيجة 2-2.

تقدم الشارقة بهدف إيغور «ق 11» بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للفريق بعد الرجوع لتقنية الفيديو «فار»، وأدرك بندر الأحبابي التعادل للعين «ق 40»، وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني للعين «ق 51»، وسجل إيغور هدفاً للشارقة «ق83»، قبل أن يحرز سالم سلطان هدف التفوق للشارقة.



وتعادل الجزيرة وشباب الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد، وخسر شباب الأهلي نقطتين في منافسته على القمة، ووصل بالتعادل إلى النقطة السابعة.

وفاجئ الظفرة فريق النصر، وألحق به خسارة موجعة أمس، 1-2 باستاد آل مكتوم.



وترجم الظفرة تفوقه بهدف مبكر في الدقيقة 3، عن طريق متابعة جيدة من محمد سيف، وأضاف روزفيل، الهدف الثاني «ق 24»، وسجل النصر هدفه في الدقيقة 82، بواسطة البرتغالي توزي.

وفاز حتا على ضيفه اتحاد كلباء بهدف دون مقابل، سجله عبد الله عبد القادر في الشوط الأول.