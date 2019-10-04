الذئاب وخورفكان.. ديربي بـ6 نقاط

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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يستقبل الفجيرة في السادسة والنصف مساء جاره خورفكان في مباراة تمثل «ديربي» الساحل الشرقي، وسيكون عنوانها حصد النقاط، والتي يمكن اعتبارها بـ6 نقاط، حيث الفريقان يتنافسان في المنطقة ذاتها في ترتيب فرق الدوري، حيث يتطلع لاعبو الذئاب إلى مسح الصورة الباهتة التي ظهروا بها أمام شباب الأهلي، كما يسعى الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة إلى إعادة فريقه من جديد إلى سكة الانتصارات.

ويستعيد المدرب جهود الثنائي هلال سعيد مدافع الفريق الذي غاب لنحو شهر كامل بسبب الإصابة والبرازيلي جوناثان، الذي عاني من بعض الآلام لكن اللاعبين في جاهزية تامة للمشاركة في المباراة.

6 نقاط

بدوره وصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة المــواجهة أمام خورفكان بأنها من فئة الست نقاط، خصوصاً أن الفريقين سيحاولان تأميـــن بقائهما باكراً وذلك تجنباً للدخول في معمعة الهبوط، لافتاً إلى أنه قام بتصحيح أخطاء مباراة شباب الأهلي الماضية.

وأشار بوقرة إلى أنه قام بوضع التكتيك والخطة المناسبة التي سيدخل بها مباراة الخور.

تعويض

وفي خورفكان اختتم المدرب البرازيلي كاميلي تحضيراته تأهباً لمباراة اليوم، وســيجري كاميلي بعض التغييرات على تشكيلة الفريق، وذلك بعد التعاقد مع أكثر من لاعب قبيل غلق الميركاتــو الصيفــي أبرزهم الدولي الأوزبكي الخطيــر تيمــور خوجا القادم من لوموكتيف الأوزبــكي، والذي يعد انضمامه مكسباً لنســور الخــور.

شعار الفوز

ووصف البرازيلي باولو كاميلي مدرب نسور الخور المباراة بالمهمة لفريقه وسنذهب إلى ملعب الجار من أجل تحقيق الانتصار كاشفاً عن إجراء تبديلات على تشكيلته التي ستخوض المباراة، وذلك بعد التعاقد مع اللاعب الدولي الأوزبكي، منوهاً بأن التعادل الذي تحقق خلال المواجهة السابقة أمام حتا كان غير عادل، خصوصاً أن لاعبي فريقه أضاعوا فرصاً عدة كانت كفيلة بتأمين النقاط كاملة، مطالباً لاعبي فريقه بضرورة التركيز والحذر من خطورة الفجيرة، الذي فاز في المباراة الأولى على أرضه قبيل أن يخسر أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية.