عجمان والوصل.. تأكيد الجدارة والمصالحة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم ــ دبي - خالد المهيري

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يلتقي في السادسة والنصف من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد فريقا عجمان وضيفه الوصل ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي في مواجهة يتباين فيها موقف الفريقين بين تأكيد الجدارة بالنسبة لعجمان صاحب الـ 4 نقاط في جولتين والبحث عن أول فوز بالنسبة للوصل صاحب النقطة الوحيدة.

وجاءت استعدادات الفريق «البرتقالي» بعد فترة راحة قصيرة 48 ساعة، تلت فوزه في الجولة الماضية على ضيفه النصر، وخاض الفريق 5 تدريبات يومية مع بعض الحصص الصباحية داخل الصالة، وانضم للفريق منتصف الاسبوع المحترف الغامبي أبوبكر تراولي المعار من نادي الشباب السعودي، ويتوقع أن يخوض الفريق المباراة بنفس التشكيلة التي بدأ بها المباراة السابقة مع دخول تراولي بدلاً عن النيجيري جودوين مينشا.

وتعليقاً على المواجهة، أكد أيمن الرمادي المدير الفني، أن مكانة فريق الوصل لا تقلل منها خسارته في الجولة الماضية والتي جاءت أمام منافس كبير «العين»، مشيراً إلى انهم يتعاملون بكل جدية وحذر مع الوصل، وأوضح الرمادي أن تغيير أحد الأجانب في فريقه «غودوين مينشا» باللاعب الغامبي الجديد أبوبكر تراولي، فرضته مصلحة الفريق وأهمية جاهزية جميع اللاعبين ولا يقلل ذلك من قدرات اللاعب غودوين، مبيناً ان تراولي لاعب جاهز بدنياً وفنياً من خلال استمراره في النشاط حتى يوم انتقاله لعجمان.

وقال الرمادي إن المباراة تعتبر ذات أهمية كبيرة لفريقه قبل التوقف الأول للدوري، سعياً وراء حصد أكبر عدد من النقاط.

مصالحة الجماهير

ومن جانبه، يسعى نادي الوصل إلى محو خيبة أمل المباراة السابقة مع العين والتي انتهت لصالح «الزعيم» بنتيجة (3 -1)، ومصالحة الجماهير مرة أخرى.

وخاض الفريق مراناً قوياً، بقيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي اجتمع مع لاعبي الفريق لتحديد ملامح الخطة التي سوف يتم الاعتماد عليها خلال اللقاء.

وأكد لورينت ريجيكامب، أن المباراة ستكون صعبة، خاصة أن نادي عجمان يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، متمنيا أن يحقق «الإمبراطور» نتيجة جيدة وتجنب أي نتيجة سلبية.

كما تحدث لورينت ريجيكامب عن ضم اللاعب حمد الحمادي إلى صفوف الفريق قائلا: «خسرنا اثنين من أبرز المدافعين في الفريق، عبد الرحمن علي الذي سيغيب 6 أشهر، وكذلك نسعى لأن يعود عبد الله جاسم، لذا احتجنا إلى لاعب يغطي هذا المركز، وهذا الذي دفعنا إلى ضم الحمادي، لقد قدم أداء جيدا مع اتحاد كلباء، واستحق الانضمام إلى الفريق».

ضغوط كبيرة

وعن الانتقادات الموجهة إلى أداء النجم البرازيلي ويلتون سواريز، قال لورينت ريجيكامب: «لا أحد يستطيع مقارنة أداء النجم البرازيلي الموسم الماضي والموسم الحالي، لأن الوضع مختلف والحالة مختلفة، صبراً سيأتي وقته».

تطلع

حبوش صالح: نعمل على معالجة الأخطاء

أكد نجم نادي الوصل حبوش صالح قبل لقاء عجمان اليوم في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، أن نادي عجمان يمتلك عدداً من العناصر الجيدة، وأنه خصم لا يستهان به، معتبراً أن لاعبي الوصل سوف يقدمون أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، واعداً بتقديم أداء أفضل لكل عناصر الفريق في قادم المباريات.

وأضاف لاعب الإمبراطور قائلا: «نعمل جيداً على معالجة أخطائنا في المباريات السابقة، لنقدم الأداء الأفضل في المباريات المقبلة».

وكان الوصل قد خسر آخر مبارياته في الجولة الماضية للدوري أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز عجمان على النصر بالنتيجة ذاتها.دبي - البيان الرياضي

حذر

محمد سبيل: مواجهة صعبة لعجمان

أكد قلب دفاع عجمان محمد سبيل على صعوبة مواجهة فريقه اليوم، مشيراً أن الوصل منافس قوي ومن الفرق الكبيرة التي تطمح دائماً للألقاب وخسارته في الجولة الماضية من العين ليست مقياساً، وان مكامن قوته في جميع الخطوط وليس الهجوم فقط، وأوضح أن خط هجوم الوصل يضم لاعبين معروفين لهم خبرتهم الكبيرة في دوري الخليج العربي وبالتالي يتطلب التعامل معهم بكل حذر.

وقال سبيل انه وزملاؤه يقدرون صعوبة المباراة ويعلمون أن لكل مباراة خصوصيتها وظروفها، وان تركيزهم على المباراة اعتمد في المقام الأول على طي صفحة الفرحة بالفوز السابق على النصر والتعامل مع مباراة اليوم بكل جدية.عجمان - البيان الرياضي