السماوي والعنابي.. الشباب والخبرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقى بني ياس وضيفه الوحدة عند التاسعة والربع مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة، لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، في مواجهة تجمع تحدي الشباب، ممثلاً في السماوي، الذي يعمل على بناء فريق للمستقبل من لاعبين صغار السن، يرغبون في إثبات الذات، أمام خبرة نجوم العنابي، الذين يتمتعون بطموح التتويج باللقب.

خصم قوي

من جانبه، وصف الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس، المباراة بالصعبة، ذاكراً أنها أمام خصم قوي، وبه عناصر متميزة، يتمتعون بخبرة كبيرة في الملاعب. وأشار مدرب السماوي إلى جاهزية الفريق، من خلال التدريبات السابقة التي أداها اللاعبون، مبيناً أنهم عملوا على تصحيح الأخطاء، خاصة مشكلة اللمسة الأخيرة، وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا أمام الوحدة، وأتمنى أن يكون جميع العناصر على قدر التحدي الذي ينتظرهم.

انتشاء

على الطرف الآخر، يدخل الوحدة مواجهة بني ياس منتشياً بالفوز الذي حققه الفريق على الجزيرة الجمعة الماضي، في الجولة الثانية.

ويغيب عن الوحدة المدافع الدولي حمدان الكمالي للإصابة، وأمام الجهاز الفني عدة خيارات لتعويض غياب الكمالي، إما بالدفع باللاعب الكوري الجوكر شانغ ريم بجانب عبد الله الرفاعي في قلب الدفاع، أو الاعتماد على ماجد عبد الله سالم أو عبد الله الكربي، بينما يستمر غياب أحمد راشد وحسين عباس للإصابة، فيما من المتوقع أن يواصل المدير الفني الدفع ببقية التشكيلة التي لعبت أمام الجزيرة، والاعتماد على القوة الهجومية المتمثلة في تيغالي وكارليتوس وإسماعيل مطر ويحيى الغساني، ومن خلفهم طحنون الزعابي وميليسي في خط الوسط.

وأعرب الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة، عن ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم أداء قوي يؤهل الفريق للفوز، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة المباراة، خاصة أن بني ياس فريق منظم، ويملك لاعبين جيدين في الدفاع والهجوم، بالإضافة إلى مدربه الألماني شايفر، الذي وصفه بالخبير في كرة القدم، مبيناً أن تعادل بني ياس في أول جولتين، وعدم تحقيقه الفوز في الدوري حتى الآن، لا يعني سهولة مهمة الوحدة.

وأشار شتاين إلى أنه يشعر دائماً بالتفاؤل والثقة قبل كل مباراة يخوضها أمام أي فريق، خاصة أنه يتطلع للفوز في كل مواجهة، لافتاً إلى أنه سمع قصة أن الوحدة يلعب بقوة أمام الفرق الكبيرة، وقد يتراجع أداؤه أمام الفرق الأقل، إلا أنه يخالف هذا الرأي، وأن الفريق يجب عليه الحفاظ على نغمة الفوز في جميع المباريات.