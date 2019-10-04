«بيليه» والظنحاني وأروابارينا.. «الأفضل» في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة دوري المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر سبتمبر بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، وتم اختيار محمد جمعة «شباب الأهلي» المشهور بلقب «بيليه»، أفضل لاعب، وفهد الظنحاني «بني ياس»، أفضل حارس، ورودولفو أروابارينا «شباب الأهلي» أفضل مدرب.

وكان التصويت للنسخة الأولى من الجائزة في الموسم الجديد 2019-2020 انطلق الأربعاء الماضي، واستمر 24 ساعة

وحاء فوز محمد جمعة مهاجم شباب الأهلي بجائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير محققاً المركز الأول، بينما جاء التوغولي بينل ملابا «اتحاد كلباء» في المركز الثاني، يليه الغاني ويليام أوسو «عجمان».

وتفوق حارس بني ياس فهد الظنحاني، بفارق بسيط على منافسه ماجد ناصر «شباب الأهلي» والذي أنهى التصويت في المركز الثاني، بينما جاء خالد السناني «الظفرة» ثالثاً.

أول أجنبي

وعلى صعيد المدربين أصبح مدرب شباب الأهلي أروابارينا أول مدرب أجنبي يحصد الجائزة بعد تفوقه على مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري الذي كان قد توج بجميع جوائز الأفضل الشهرية الموسم الماضي، وجاء إيفان ليكو مدرب العين ثالثاً.

الجديــر بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شــهر ستضم 3 أســماء في كل فــئة، يتم اختــيارهم بنــاء علــى الإحصائيات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمــية المتخصــصة في الإحصائيات الرياضــية، وتقتــصر الإحصائيــات علــى أداء اللاعبين في بطولة دوري الخليــج العربي فقــط.