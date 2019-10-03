"الاعصار" يحقق أول انتصار وكلباء يواصل نزيف النقاط

المصدر: حتا علي الظاهري

حقق فريق حتا فوزاً ثميناً على حساب ضيفه اتحاد كلباء بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ليعزز "الاعصار" رصيده الى 4 نقاط ،بينما واصل "النمور" نزيف النقاط ليظل رصيده خالياً بعد تلقي الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري.

سجل هدف المباراة عبدالله عبدالقادر لاعب حتا بتسديدة مقصية خلفيةفي الدقيقة 21.

جاءت البداية ساخنة من الطرفين سعياً الى تسجيل هدف مبكر، ونجح الضيوف في الوصول الى مرمى حتا في اكثر من فرصة ابرزها انفراد الأردني ياسين البخيت بحارس المرمى في الدقيقة الثالثة وتسديدة المجري جوجاك التي اعتلت العارضة، لينتهي الشوط الاول الذي كان عنوانه الأبرز هو الهدف الأجمل الذي سجله عبدالله عبدالقادر بطريقة رائعة .

وحاول كلباء العودة الى المباراة ومعادلة النتيجة في الشوط الثاني عبر الضغط من العمق والأطراف في هجمات عقيمة، بينما اهدر حتا العديد من الفرص في هذا الشوط كانت كفيلة بتعزيز تقدمه.